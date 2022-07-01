看懂商湯洗倉 避開新股陷阱

大型科技半新股陷阱再現，有AI第一股之稱的商湯（00020）6個月禁售期昨屆滿，股價即急瀉最多逾五成。從昨日成交金額激增逾50倍，以及各路股東近日持續調倉券商部署來看，解禁股即日遭遇洗倉式沽貨有迹可尋

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