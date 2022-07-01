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看懂商湯洗倉 避開新股陷阱

名家專區 2022/07/01

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大型科技半新股陷阱再現，有AI第一股之稱的商湯（00020）6個月禁售期昨屆滿，股價即急瀉最多逾五成。從昨日成交金額激增逾50倍，以及各路股東近日持續調倉券商部署來看，解禁股即日遭遇洗倉式沽貨有迹可尋

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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成交 IPO 基金 阿里巴巴 制裁 生物科技 商湯－W（00020） 雲音樂（09899） 阿里巴巴－SW（09988） 美元

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