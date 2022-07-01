看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 名家專區 2022/07/01 分享： 分享： 大型科技半新股陷阱再現，有AI第一股之稱的商湯（00020）6個月禁售期昨屆滿，股價即急瀉最多逾五成。從昨日成交金額激增逾50倍，以及各路股東近日持續調倉券商部署來看，解禁股即日遭遇洗倉式沽貨有迹可尋 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 七一盛宴 提前散席？ 2022/06/30 七一盛宴 提前散席？ 透視中港美 - 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 2022/06/29 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 透視中港美 - 炒中央送大禮 港交所莫忘形 2022/06/28 炒中央送大禮 港交所莫忘形 透視中港美 - 壞消息當好消息 2022/06/27 壞消息當好消息 透視中港美 - 藍籌股與垃圾債 2022/06/24 藍籌股與垃圾債 成交 IPO 基金 阿里巴巴 制裁 生物科技 商湯－W（00020） 雲音樂（09899） 阿里巴巴－SW（09988） 美元