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潤啤不算貴PE低同業

名家專區 2022/07/01

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港股連上半年最後一個交易日下跌，但6月一如預期「不絕」，7月繼續升的機會仍在。至於昨日逆市上升的華潤啤酒（00291），今年盈利雖會倒退，但在次高檔啤酒市場有望繼續高增長，有助今年盈利超越預期，估值有

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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