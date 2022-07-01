潤啤不算貴PE低同業 名家專區 2022/07/01 分享： 分享： 港股連上半年最後一個交易日下跌，但6月一如預期「不絕」，7月繼續升的機會仍在。至於昨日逆市上升的華潤啤酒（00291），今年盈利雖會倒退，但在次高檔啤酒市場有望繼續高增長，有助今年盈利超越預期，估值有 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【回歸下的贏家】25年風雨無懼 萬般皆「盈利」（第三版） 2022/06/30 【回歸下的贏家】25年風雨無懼 萬般皆「盈利」（第三版） 中字股實力談 - 消費拉動增長 復星估值吸引 2022/06/30 消費拉動增長 復星估值吸引 中字股實力談 - 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版） 2022/06/29 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版） 中字股實力談 - 贛鋒好抵買 預測高增長 2022/06/29 贛鋒好抵買 預測高增長 中字股實力談 - 【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版） 2022/06/28 【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版） 啤酒 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中國 美國 港股 產品