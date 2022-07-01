潤啤不算貴PE低同業

港股連上半年最後一個交易日下跌，但6月一如預期「不絕」，7月繼續升的機會仍在。至於昨日逆市上升的華潤啤酒（00291），今年盈利雖會倒退，但在次高檔啤酒市場有望繼續高增長，有助今年盈利超越預期，估值有

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