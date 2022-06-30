同是北約東擴 普京卻不還手？ 國際 22:48 2022/06/30 分享： 分享： 土耳其撤回反對下，北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）正式邀請芬蘭及瑞典兩個北歐國家加入。此舉意味北約與其視為「最大直接威脅」的俄羅斯，陸地邊境長度將會翻倍，甚至令波羅的海變相成為北約的內海，導致俄羅斯於這條經濟及軍事戰略重要通道上處於極被動位置。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 今日 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 油價失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/22 油價失控 「植物汽油」成救星？ 你可能感興趣 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 今日 19:11 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 22:18 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 22:33 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 最新專欄文章 國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 今日 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 2022/06/29 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 2022/06/28 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 政治 外交 地緣政治 北約 普京 俄羅斯 烏克蘭 芬蘭 瑞典 波羅的海