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同是北約東擴 普京卻不還手？

國際 22:48 2022/06/30

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土耳其撤回反對下，北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）正式邀請芬蘭及瑞典兩個北歐國家加入。此舉意味北約與其視為「最大直接威脅」的俄羅斯，陸地邊境長度將會翻倍，甚至令波羅的海變相成為北約的內海，導致俄羅斯於這條經濟及軍事戰略重要通道上處於極被動位置。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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