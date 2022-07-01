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港股半年結點評

名家專區 2022/07/01

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恒指昨調整低見21719點，已回補了周一（6月27日）的上升裂口，之後在A股上升支持下能夠收窄跌幅至137點，收報21859點，成交金額1,514億元。

恒指下個支持是21200點。港股進入半年結，今年

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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