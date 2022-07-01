港股半年結點評 名家專區 2022/07/01 分享： 分享： 恒指昨調整低見21719點，已回補了周一（6月27日）的上升裂口，之後在A股上升支持下能夠收窄跌幅至137點，收報21859點，成交金額1,514億元。 恒指下個支持是21200點。港股進入半年結，今年 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股高位整固 新能源車股伺機買 2022/06/30 港股高位整固 新能源車股伺機買 交易講場 - 內地改防疫政策 利好港股 2022/06/29 內地改防疫政策 利好港股 交易講場 - 騰訊走勢 受制大股東沽貨 2022/06/28 騰訊走勢 受制大股東沽貨 交易講場 - 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 2022/06/27 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 交易講場 - 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 2022/06/25 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 中國 美國 港股 A股 買入 石油 新能源 見底 體育用品股 巴菲特