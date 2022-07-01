同是北約東擴 普京卻不還手？

土耳其撤回反對下，北約正式邀請芬蘭及瑞典兩個北歐國家加入。此舉意味北約與其視為「最大直接威脅」的俄羅斯，陸地邊境長度將會翻倍，甚至令波羅的海變相成為北約的內海，導致俄羅斯於這條經濟及軍事戰略重要通道上

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