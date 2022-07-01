同是北約東擴 普京卻不還手？ 名家專區 2022/07/01 分享： 分享： 土耳其撤回反對下，北約正式邀請芬蘭及瑞典兩個北歐國家加入。此舉意味北約與其視為「最大直接威脅」的俄羅斯，陸地邊境長度將會翻倍，甚至令波羅的海變相成為北約的內海，導致俄羅斯於這條經濟及軍事戰略重要通道上 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/06/30 同是北約東擴 普京卻不還手？ 國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 2022/06/29 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 2022/06/28 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 政治 俄羅斯 烏克蘭 軍事 戰爭 地緣政治 普京 北約 芬蘭 東歐