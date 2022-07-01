  • 26°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

同是北約東擴 普京卻不還手？

名家專區 2022/07/01

分享：

分享：

土耳其撤回反對下，北約正式邀請芬蘭及瑞典兩個北歐國家加入。此舉意味北約與其視為「最大直接威脅」的俄羅斯，陸地邊境長度將會翻倍，甚至令波羅的海變相成為北約的內海，導致俄羅斯於這條經濟及軍事戰略重要通道上

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

同是北約東擴 普京卻不還手？
2022/06/30
同是北約東擴 普京卻不還手？
國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免
2022/06/30
新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免
國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌
2022/06/29
48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌
國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」
2022/06/28
俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」
國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？
2022/06/27
美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？
政治 俄羅斯 烏克蘭 軍事 戰爭 地緣政治 普京 北約 芬蘭 東歐

上一篇文章

習4場大合照 對港政經有何啟示？

下一篇文章

畢業去留地 經濟新變局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 全球通脹 中國破局？
全球通脹 中國破局？
選股情報 - 回歸看金融 洞察新篇章
回歸看金融 洞察新篇章
寬檢疫過關急增 提升配套通人流
寬檢疫過關急增 提升配套通人流
透視中港美 - 七一盛宴 提前散席？
七一盛宴 提前散席？
國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免
新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免
有政戲 - 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意
高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意