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習4場大合照 對港政經有何啟示？

名家專區 2022/07/01

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香港回歸25周年，熟悉北京消息指，中央認為，未來5年是香港「由亂到治」到「由治及興」的關鍵期，國家主席習近平今天發表的重要講話，料將指明香港未來發展方向，一國兩制走下去之路。

其實，習近平昨日的4場大合

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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