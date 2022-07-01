習4場大合照 對港政經有何啟示？ 名家專區 2022/07/01 分享： 分享： 香港回歸25周年，熟悉北京消息指，中央認為，未來5年是香港「由亂到治」到「由治及興」的關鍵期，國家主席習近平今天發表的重要講話，料將指明香港未來發展方向，一國兩制走下去之路。 其實，習近平昨日的4場大合 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 習：港浴火重生 證一國兩制生命力強 今日 習：港浴火重生 證一國兩制生命力強 習讚林鄭推動 港實現「由亂到治」 今日 習讚林鄭推動 港實現「由亂到治」 你可能感興趣 習：港浴火重生 證一國兩制生命力強 今日 01:00 習：港浴火重生 證一國兩制生命力強 習讚林鄭推動 港實現「由亂到治」 今日 01:00 習讚林鄭推動 港實現「由亂到治」 最新專欄文章 有政戲 - 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 2022/06/30 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 有政戲 - 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 2022/06/29 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 有政戲 - 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 2022/06/28 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 有政戲 - 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 2022/06/27 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 有政戲 - 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 2022/06/24 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 七一回歸 政治 疫情 經濟 香港 習近平 港區國安法 基本法 一國兩制 李家超