「一帶一路股」進入收成期！

繼美股早一晚小幅波動後，環球股市周四即上半年最後一個交易日出現了莫明的恐懼，亞太區股市平均跌約2%，歐股低開後收市跌約1.5%，美股早段跌約1%，午市收窄，道指僅跌約一百點。股評人普遍認為投資者擔心持

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