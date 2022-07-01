「一帶一路股」進入收成期！ 名家專區 02:30 2022/07/01 分享： 分享： 繼美股早一晚小幅波動後，環球股市周四即上半年最後一個交易日出現了莫明的恐懼，亞太區股市平均跌約2%，歐股低開後收市跌約1.5%，美股早段跌約1%，午市收窄，道指僅跌約一百點。股評人普遍認為投資者擔心持 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 半年穩收16厘超高股息！ 2022/06/29 半年穩收16厘超高股息！ 投資坐標 - 派息取向有辣有不辣! 2022/06/28 派息取向有辣有不辣! 投資坐標 - 超高息超高增長包包股！ 2022/06/24 超高息超高增長包包股！ 投資坐標 - 收超高息待零售翻身! 2022/06/22 收超高息待零售翻身! 投資坐標 - 大師們投資先講國運！ 2022/06/21 大師們投資先講國運！ 個股分析 港股 埃塞俄比亞 每股盈利 派息比率 美股 東岳集團（00189） 東方表行（00398） 金達控股（00528） 理文化工（00746）