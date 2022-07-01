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「一帶一路股」進入收成期！

名家專區 02:30 2022/07/01

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繼美股早一晚小幅波動後，環球股市周四即上半年最後一個交易日出現了莫明的恐懼，亞太區股市平均跌約2%，歐股低開後收市跌約1.5%，美股早段跌約1%，午市收窄，道指僅跌約一百點。股評人普遍認為投資者擔心持

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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