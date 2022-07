市況波動下一定要選擇「現金為王」？

隨著美國通脹維持在40年來高位,美國聯儲局加息步伐進一步加大,近期市場對美國以至環球經濟和企業盈利放緩的憂慮日益凸顯。美國聯儲主席鮑威爾也在上周講話中表示,要保持經濟增長已經「非常具有挑戰性」。

美國聯儲局去年一度認為通脹飆升是暫時現象,但隨後坦承判斷錯誤。最新議息會議明確表示加息幅度取決「數據」,透露通脹可控之前,均會持續加息。

今年6月底的議息會議宣布加息75個基點(0.75%),創下1994年以來最大單次加息幅度,下次7月底議息會議上,將再加息50至75個基點(0.5至0.75%),利率期貨顯示明年2月利率將超過3.5%水平。

我們認為目前的通脹情況相當特殊,與過去30年可謂完全不同。自上世紀90年代至今,大多數情況下通脹是因為市場供不應求,但目前的嚴重通脹則由供給端因素,導致近3年的新冠疫情打擊下,勞動力不足、物資匱乏及物流受阻致全球供應鏈紊亂。今年初以來,兩大能源和糧食出口國俄烏爆發戰爭,拖累能源和糧食供應急劇惡化,因此令通脹居高難下。

近期市場在不同消息刺激下漲跌互現,持續波動。然而,從各類資產來看,今年以來股票和債券一同下跌,成長型股票和加密貨幣的跌幅,尤其顯著。

滙市方面,美元以外的各類外滙大部分走弱;金價在加息早期曾經歷一波上漲,但小幅震蕩後,近月已明顯回落。原油等大宗商品今年價格飆升,但因其波動性極強,難以成為普通投資者資產配置的主要目標。在此情況下,愈來愈多投資者以至資產管理機構傾向於「現金為王」的策略。

的確,在波動市況下,投資者持有一定比例的現金可以迴避風險。事實上,機構在長期投資中,相當比例的現金也是管理組合中必不可少的工具。正如巴菲特所說:「我們總會持有很多現金,它就像氧氣,一直都在那裡,如果它消失幾分鐘,一切都結束了。」(We will always have a lot of cash, it’s like oxygen, it’s there all the time but if it disappears for a few minutes, it’s all over.)

與此同時,僅持有現金,在高通脹環境下,難免令資產持續縮水。投資機構或專業投資者同時也會考慮選擇將資金投入「現金等價物」,如貨幣基金(Money Market Fund)。貨幣基金的最大特色是風險低,尤其是以投入短期存款、票據等為主的貨幣基金;但同時收益優於銀行,例如在目前市況下,表現優秀的貨幣基金加權平均收益率可超過1.2%,原因在於基金具有規模優勢帶來的議價能力,大多可以與銀行協商到較高利息,同時貨幣基金可同時在數十家銀行開戶,因此也可迅速捕捉到不同銀行的短期高息存款機會。

在目前情況下,投資者不妨特別留意美元類的貨幣基金,因為可受惠于美國聯儲加息及美元升值,收益會更加理想。同時,也應留意基金是否T+0交收,以免在買賣股票時耽誤時機。此類流動性靈活、安全又穩健收益的工具,在高通脹情況下,相比持有大量現金會更為理想。

作者:中國平安資產管理(香港)董事總經理張紹敏

