市況波動下一定要選擇「現金為王」？

隨著美國通脹維持在40年來高位，美國聯儲局加息步伐進一步加大，近期市場對美國以至環球經濟和企業盈利放緩的憂慮日益凸顯。美國聯儲主席鮑威爾也在上周講話中表示，要保持經濟增長已經「非常具有挑戰性」。

美國聯儲局去年一度認為通脹飆升是暫時現象，但隨後坦承判斷錯誤。最新議息會議明確表示加息幅度取決「數據」，透露通脹可控之前，均會持續加息。

今年6月底的議息會議宣布加息75個基點（0.75%），創下1994年以來最大單次加息幅度，下次7月底議息會議上，將再加息50至75個基點（0.5至0.75%），利率期貨顯示明年2月利率將超過3.5%水平。

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我們認為目前的通脹情況相當特殊，與過去30年可謂完全不同。自上世紀90年代至今，大多數情況下通脹是因為市場供不應求，但目前的嚴重通脹則由供給端因素，導致近3年的新冠疫情打擊下，勞動力不足、物資匱乏及物流受阻致全球供應鏈紊亂。今年初以來，兩大能源和糧食出口國俄烏爆發戰爭，拖累能源和糧食供應急劇惡化，因此令通脹居高難下。

近期市場在不同消息刺激下漲跌互現，持續波動。然而，從各類資產來看，今年以來股票和債券一同下跌，成長型股票和加密貨幣的跌幅，尤其顯著。

滙市方面，美元以外的各類外滙大部分走弱；金價在加息早期曾經歷一波上漲，但小幅震蕩後，近月已明顯回落。原油等大宗商品今年價格飆升，但因其波動性極強，難以成為普通投資者資產配置的主要目標。在此情況下，愈來愈多投資者以至資產管理機構傾向於「現金為王」的策略。

的確，在波動市況下，投資者持有一定比例的現金可以迴避風險。事實上，機構在長期投資中，相當比例的現金也是管理組合中必不可少的工具。正如巴菲特所說：「我們總會持有很多現金，它就像氧氣，一直都在那裡，如果它消失幾分鐘，一切都結束了。」（We will always have a lot of cash， it’s like oxygen， it’s there all the time but if it disappears for a few minutes， it’s all over.）

與此同時，僅持有現金，在高通脹環境下，難免令資產持續縮水。投資機構或專業投資者同時也會考慮選擇將資金投入「現金等價物」，如貨幣基金（Money Market Fund）。貨幣基金的最大特色是風險低，尤其是以投入短期存款、票據等為主的貨幣基金；但同時收益優於銀行，例如在目前市況下，表現優秀的貨幣基金加權平均收益率可超過1.2%，原因在於基金具有規模優勢帶來的議價能力，大多可以與銀行協商到較高利息，同時貨幣基金可同時在數十家銀行開戶，因此也可迅速捕捉到不同銀行的短期高息存款機會。

在目前情況下，投資者不妨特別留意美元類的貨幣基金，因為可受惠于美國聯儲加息及美元升值，收益會更加理想。同時，也應留意基金是否T+0交收，以免在買賣股票時耽誤時機。此類流動性靈活、安全又穩健收益的工具，在高通脹情況下，相比持有大量現金會更為理想。

作者：中國平安資產管理（香港）董事總經理張紹敏

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