【受惠加息】「基金教父」雷賢達 評滙豐派息前景

美國聯儲局繼6月大幅加息0.75厘後，本月再加息0.75厘的機會也大，美國急加息，銀行股受惠，包括滙豐 （00005） 。「基金教父」雷賢達在接受《投資理財周刊》專訪時為投資者剖析滙豐 （00005） 派息前景。

「基金教父」雷賢達擅於觀察大趨勢及市場走向，過去接受本刊專訪時皆作出準確預測，在今年1月初曾預測今年恒指會有6,000點波幅，結果在首季已出現超過6,000點的波幅。

美國5月CPI出乎預期不跌反升，在能源及食品價格飛升下按年漲8.6%，再創41年新高，為壓抑通脹，美國聯儲局6月宣布大幅加息0.75厘。聯儲局官員放鷹，支持7月再加息0.75厘。

全球多國通脹升温，為遏抑高通脹，全球央行掀起加息浪潮。

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