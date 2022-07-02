超低息環境不再 樓價怎麼走？

美國聯儲局自今年3月起展開加息，上月加息幅度0.75厘更創28年來最大，令本港銀行跟隨加息壓力漸大，由於港息低企環境，未來將存在不確定性，已打擊近期買家入市意慾，繼而演化成為樓價下滑及影響銀行估價取態的因素。

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