  • 27°C
香港時間 : 2022702日 (週六) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超低息環境不再 樓價怎麼走？

名家專區 14:41 2022/07/02

分享：

分享：

美國聯儲局自今年3月起展開加息，上月加息幅度0.75厘更創28年來最大，令本港銀行跟隨加息壓力漸大，由於港息低企環境，未來將存在不確定性，已打擊近期買家入市意慾，繼而演化成為樓價下滑及影響銀行估價取態的因素。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

香港「真」加息周期
2022/06/17
香港「真」加息周期
加息周期逼近 選擇按揭產品須留神
2022/06/30
加息周期逼近 選擇按揭產品須留神
【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市
2022/07/01
【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市

你可能感興趣

香港「真」加息周期
01:00 2022/06/17
香港「真」加息周期
加息周期逼近 選擇按揭產品須留神
19:13 2022/06/30
加息周期逼近 選擇按揭產品須留神
【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市
12:31 2022/07/01
【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市

最新專欄文章

專家樓論 - 按息隨時上升 小業主點揀好？
2022/06/09
按息隨時上升 小業主點揀好？
專家樓論 - 銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？
2022/06/08
銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？
專家樓論 - 仍未落實通關 甲廈空置難降
2022/06/03
仍未落實通關 甲廈空置難降
專家樓論 - 「呼吸Plan」及威力大不如前
2022/04/03
「呼吸Plan」及威力大不如前
專家樓論 - 又到加息時
2022/01/25
又到加息時
香港物業 二手市場 樓價 估價 成交 加息 美國聯儲局 銀行

下一篇文章

提升管治解民憂 發揮優勢創輝煌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？
習4場大合照 對港政經有何啟示？
標指未跌完 港股須審慎
標指未跌完 港股須審慎
有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義
「50年不變」走到一半 習講話具3意義
中字股實力談 - 國企浴火後 下半年重生
國企浴火後 下半年重生
投資坐標 - 「一帶一路股」進入收成期！
「一帶一路股」進入收成期！
透視中港美 - 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱
看懂商湯洗倉 避開新股陷阱