超低息環境不再 樓價怎麼走? 名家專區 00:00 2022/07/02 分享： 分享： 美國聯儲局自今年3月起展開加息，上月加息幅度0.75厘更創28年來最大，令本港銀行跟隨加息壓力漸大，由於港息低企環境，未來將存在不確定性，已打擊近期買家入市意慾，繼而演化成為樓價下滑及影響銀行估價取態的因素。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 香港「真」加息周期 2022/06/17 香港「真」加息周期 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市 2022/07/01 【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市 你可能感興趣 香港「真」加息周期 01:00 2022/06/17 香港「真」加息周期 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 19:13 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市 12:31 2022/07/01 【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市 最新專欄文章 專家樓論 - 按息隨時上升 小業主點揀好？ 2022/06/09 按息隨時上升 小業主點揀好？ 專家樓論 - 銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？ 2022/06/08 銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？ 專家樓論 - 仍未落實通關 甲廈空置難降 2022/06/03 仍未落實通關 甲廈空置難降 專家樓論 - 「呼吸Plan」及威力大不如前 2022/04/03 「呼吸Plan」及威力大不如前 專家樓論 - 又到加息時 2022/01/25 又到加息時 香港物業 二手市場 樓價 估價 成交 加息 美國聯儲局 銀行