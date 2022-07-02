國企浴火後 下半年重生 名家專區 2022/07/02 分享： 分享： 港股在「五不窮、六不絕」後，7月能否第三個月上升，有待觀望，但不明朗因素在下半年逐步消退下，調整了一年半的中資股有機會浴火後重生，國企指數有機會再挑戰一萬大關，買股必然跟住政策走，除了汽車股、平台經濟 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 潤啤不算貴PE低同業 2022/07/01 潤啤不算貴PE低同業 中字股實力談 - 【回歸下的贏家】25年風雨無懼 萬般皆「盈利」（第三版） 2022/06/30 【回歸下的贏家】25年風雨無懼 萬般皆「盈利」（第三版） 中字股實力談 - 消費拉動增長 復星估值吸引 2022/06/30 消費拉動增長 復星估值吸引 中字股實力談 - 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版） 2022/06/29 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版） 中字股實力談 - 贛鋒好抵買 預測高增長 2022/06/29 贛鋒好抵買 預測高增長 市盈率 家電 新能源 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 吉利汽車（00175） 中國軟件國際（00354） 三一國際（00631） 中國海外發展（00688） 創維集團（00751）