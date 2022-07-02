  • 28°C
香港時間 : 2022702日 (週六) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國企浴火後 下半年重生

名家專區 2022/07/02

分享：

分享：

港股在「五不窮、六不絕」後，7月能否第三個月上升，有待觀望，但不明朗因素在下半年逐步消退下，調整了一年半的中資股有機會浴火後重生，國企指數有機會再挑戰一萬大關，買股必然跟住政策走，除了汽車股、平台經濟

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 潤啤不算貴PE低同業
2022/07/01
潤啤不算貴PE低同業
中字股實力談 - 【回歸下的贏家】25年風雨無懼　萬般皆「盈利」（第三版）
2022/06/30
【回歸下的贏家】25年風雨無懼　萬般皆「盈利」（第三版）
中字股實力談 - 消費拉動增長 復星估值吸引
2022/06/30
消費拉動增長 復星估值吸引
中字股實力談 - 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版）
2022/06/29
【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版）
中字股實力談 - 贛鋒好抵買 預測高增長
2022/06/29
贛鋒好抵買 預測高增長
市盈率 家電 新能源 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 吉利汽車（00175） 中國軟件國際（00354） 三一國際（00631） 中國海外發展（00688） 創維集團（00751）

上一篇文章

3類基金成資金樂土 半年吸2.8萬億

下一篇文章

標指未跌完 港股須審慎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

風雨後見彩虹 同寫香江不朽名句
風雨後見彩虹 同寫香江不朽名句
投資坐標 - 「一帶一路股」進入收成期！
「一帶一路股」進入收成期！
有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？
習4場大合照 對港政經有何啟示？
國金札記 - 同是北約東擴 普京卻不還手？
同是北約東擴 普京卻不還手？
選股情報 - 校本啟導助學生成長
校本啟導助學生成長
透視中港美 - 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱
看懂商湯洗倉 避開新股陷阱