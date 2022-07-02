國企浴火後 下半年重生

港股在「五不窮、六不絕」後，7月能否第三個月上升，有待觀望，但不明朗因素在下半年逐步消退下，調整了一年半的中資股有機會浴火後重生，國企指數有機會再挑戰一萬大關，買股必然跟住政策走，除了汽車股、平台經濟

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