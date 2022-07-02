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「50年不變」走到一半 習講話具3意義

名家專區 2022/07/02

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基本法訂明，香港原有資本主義和生活方式50年不變。在香港回歸25周年、50年走到一半的日子，中共中央總書記、國家主席習近平昨日的講話，有3個重要意義。

（1）不少人關注，2047年是否期限？

習近平沒有提

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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