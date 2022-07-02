「50年不變」走到一半 習講話具3意義 名家專區 2022/07/02 分享： 分享： 基本法訂明，香港原有資本主義和生活方式50年不變。在香港回歸25周年、50年走到一半的日子，中共中央總書記、國家主席習近平昨日的講話，有3個重要意義。 （1）不少人關注，2047年是否期限？ 習近平沒有提 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 習挺港保獨特優勢 暢通國際聯繫 今日 習挺港保獨特優勢 暢通國際聯繫 你可能感興趣 習挺港保獨特優勢 暢通國際聯繫 今日 01:00 習挺港保獨特優勢 暢通國際聯繫 最新專欄文章 有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 2022/07/01 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 有政戲 - 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 2022/06/30 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 有政戲 - 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 2022/06/29 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 有政戲 - 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 2022/06/28 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 有政戲 - 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 2022/06/27 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 習近平 一國兩制 香港 基本法 傅流螢 七一回歸