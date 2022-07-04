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【安心出行】行程卡「摘星」 大行睇好此出行股最有得升

研究報告 08:16 2022/07/04

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中國防疫「動態清零」方針一直令出行、旅遊相關股份前景留下不確定性，但上周出現重大轉機。內地上周修訂疫情防控方案，隔離天數大幅縮短，另外工信部取消通信行程卡「星號」。兩大出行利好齊發，刺激一眾出行受惠股上周強勢反彈。

考慮到國際旅客限制仍大，加上取消「星號」一事明顯惠及內地旅客到鄰近省市旅遊，因此跨省旅遊還是後市復甦最佳的部分，情況有如2021年3至5月，中國重現疫情前的出行盛況。高盛提到，6月初北京、上海解封，各省解決對兩地居民的入境隔離限制後，旅遊業已呈現復甦，例如內地酒店的平均客房收益恢復至2019年同期的七至八成水平，同時內陸機客流量也達到2019年同期的51%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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