歐元 長綫下跌目標1算 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 受制於南歐經濟弱勢，加上面對俄羅斯減少輸往歐洲天然氣供應，對當地經濟帶來的損害，歐央行根本不具備加息條件。歐央行承諾於7月21日議息會議加息25基點，相信該行已盡力，但實難令人相信歐洲息率可追貼美國。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 你可能感興趣 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 01:00 人民幣有望成避險貨幣新星 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 01:00 英鎊 忌跌穿1.2美元 日圓 有機邁向140 今日 01:00 日圓 有機邁向140 最新專欄文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 加元 短綫看好 今日 加元 短綫看好 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣