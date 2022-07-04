歐元 長綫下跌目標1算

受制於南歐經濟弱勢，加上面對俄羅斯減少輸往歐洲天然氣供應，對當地經濟帶來的損害，歐央行根本不具備加息條件。歐央行承諾於7月21日議息會議加息25基點，相信該行已盡力，但實難令人相信歐洲息率可追貼美國。

...