英鎊 忌跌穿1.2美元 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 蘇格蘭議會定出明年10月19日舉行第二次脫英公投，其首席部長施雅晴指，有方法可繞過倫敦政府，不用受其批准。另邊廂，約翰遜政府正與歐盟就北愛邊界問題在博弈。受政治因素困擾，料鎊滙承壓。英倫銀行行長貝利在 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 歐元 長綫下跌目標1算 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 你可能感興趣 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 01:00 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 01:00 歐元 長綫下跌目標1算 日圓 有機邁向140 今日 01:00 日圓 有機邁向140 最新專欄文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 加元 短綫看好 今日 加元 短綫看好 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣