英鎊 忌跌穿1.2美元

蘇格蘭議會定出明年10月19日舉行第二次脫英公投，其首席部長施雅晴指，有方法可繞過倫敦政府，不用受其批准。另邊廂，約翰遜政府正與歐盟就北愛邊界問題在博弈。受政治因素困擾，料鎊滙承壓。英倫銀行行長貝利在

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