日圓 有機邁向140

既然日央行不似會於短期內收緊貨幣政策，料往後聯儲局貨幣政策變化將主導日圓走勢。除了美日息差，另一利淡日圓因素正在浮現，中國今年上半年汽車出口量已超德國，僅次於日本。汽車作為日本最重要產業，倘其國際市場

...