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日圓 有機邁向140

名家專區 2022/07/04

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既然日央行不似會於短期內收緊貨幣政策，料往後聯儲局貨幣政策變化將主導日圓走勢。除了美日息差，另一利淡日圓因素正在浮現，中國今年上半年汽車出口量已超德國，僅次於日本。汽車作為日本最重要產業，倘其國際市場

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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