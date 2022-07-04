日圓 有機邁向140 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 既然日央行不似會於短期內收緊貨幣政策，料往後聯儲局貨幣政策變化將主導日圓走勢。除了美日息差，另一利淡日圓因素正在浮現，中國今年上半年汽車出口量已超德國，僅次於日本。汽車作為日本最重要產業，倘其國際市場 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 你可能感興趣 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 01:00 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 01:00 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 01:00 英鎊 忌跌穿1.2美元 最新專欄文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 加元 短綫看好 今日 加元 短綫看好 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣