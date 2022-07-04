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澳元 受惠內地經濟改善

名家專區 2022/07/04

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受惠於疫情改善，加上內地推出多個刺激經濟方案，如買車補貼及各地房地產寬鬆政策等，內地製造業採購經理指數終扭轉了過去連續三個月處50盛衰分界綫之下的情況，在6月重上50.2。受中國因素影響，銅價及鐵礦石

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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