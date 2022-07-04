澳元 受惠內地經濟改善 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 受惠於疫情改善，加上內地推出多個刺激經濟方案，如買車補貼及各地房地產寬鬆政策等，內地製造業採購經理指數終扭轉了過去連續三個月處50盛衰分界綫之下的情況，在6月重上50.2。受中國因素影響，銅價及鐵礦石 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 你可能感興趣 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 01:00 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 01:00 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 01:00 英鎊 忌跌穿1.2美元 最新專欄文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 加元 短綫看好 今日 加元 短綫看好 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣