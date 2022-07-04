紐元 支持位下調至60美仙

在過去兩年疫情期間，新西蘭人口流失嚴重，扭轉疫前一直有淨移民流入情況。這對人口只有500萬的新西蘭經濟體衝擊不少，加上旅遊業佔其GDP由疫前約10%降到2021年只有4.8%，幸而國際糧價高企，加上紐

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