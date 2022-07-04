紐元 支持位下調至60美仙 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 在過去兩年疫情期間，新西蘭人口流失嚴重，扭轉疫前一直有淨移民流入情況。這對人口只有500萬的新西蘭經濟體衝擊不少，加上旅遊業佔其GDP由疫前約10%降到2021年只有4.8%，幸而國際糧價高企，加上紐 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 你可能感興趣 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 01:00 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 01:00 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 01:00 英鎊 忌跌穿1.2美元 最新專欄文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 加元 短綫看好 今日 加元 短綫看好 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣