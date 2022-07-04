面對5月的通脹率7.7%及樓價按年升18.3%，料加央行往後數月加息幅度不會低於聯儲局，美元相對加元在息率上難有顯著優勢。至於近期俄鳥事件引發出的油價及小麥價格高漲，對加拿大亦屬利好，因加拿大有石油出

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