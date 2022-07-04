加元 短綫看好 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 面對5月的通脹率7.7%及樓價按年升18.3%，料加央行往後數月加息幅度不會低於聯儲局，美元相對加元在息率上難有顯著優勢。至於近期俄鳥事件引發出的油價及小麥價格高漲，對加拿大亦屬利好，因加拿大有石油出 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 你可能感興趣 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 01:00 人民幣有望成避險貨幣新星 歐元 長綫下跌目標1算 今日 01:00 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 01:00 英鎊 忌跌穿1.2美元 最新專欄文章 人民幣有望成避險貨幣新星 今日 人民幣有望成避險貨幣新星 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣