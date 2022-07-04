  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民幣有望成避險貨幣新星

名家專區 2022/07/04

分享：

分享：

回憶過去，美元之外，日圓和德國馬克曾擔當過資金避難所的角色，這是因為兩國曾擁龐大貿易盈餘。現在，有能力擔當此角色，就似乎只有人民幣。

經過中央推出多項穩經濟措施，如買車補貼，以及各地房地產寬鬆政策等，內

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元 長綫下跌目標1算
今日
歐元 長綫下跌目標1算
英鎊 忌跌穿1.2美元
今日
英鎊 忌跌穿1.2美元
日圓 有機邁向140
今日
日圓 有機邁向140
澳元 受惠內地經濟改善
今日
澳元 受惠內地經濟改善
紐元 支持位下調至60美仙
今日
紐元 支持位下調至60美仙

你可能感興趣

歐元 長綫下跌目標1算
今日 01:00
歐元 長綫下跌目標1算
英鎊 忌跌穿1.2美元
今日 01:00
英鎊 忌跌穿1.2美元
日圓 有機邁向140
今日 01:00
日圓 有機邁向140

最新專欄文章

加元 短綫看好
今日
加元 短綫看好
紐元 支持位下調至60美仙
今日
紐元 支持位下調至60美仙
澳元 受惠內地經濟改善
今日
澳元 受惠內地經濟改善
日圓 有機邁向140
今日
日圓 有機邁向140
英鎊 忌跌穿1.2美元
今日
英鎊 忌跌穿1.2美元
美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣

上一篇文章

中港股跑贏 難力保不失

下一篇文章

加元 短綫看好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義
「50年不變」走到一半 習講話具3意義
透視中港美 - 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱
看懂商湯洗倉 避開新股陷阱
投資坐標 - 「一帶一路股」進入收成期！
「一帶一路股」進入收成期！
標指未跌完 港股須審慎
標指未跌完 港股須審慎
專家樓論 - 超低息環境不再 樓價怎麼走？
超低息環境不再 樓價怎麼走？
中字股實力談 - 國企浴火後 下半年重生
國企浴火後 下半年重生