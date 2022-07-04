人民幣有望成避險貨幣新星

回憶過去，美元之外，日圓和德國馬克曾擔當過資金避難所的角色，這是因為兩國曾擁龐大貿易盈餘。現在，有能力擔當此角色，就似乎只有人民幣。

經過中央推出多項穩經濟措施，如買車補貼，以及各地房地產寬鬆政策等，內

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