人民幣有望成避險貨幣新星 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 回憶過去，美元之外，日圓和德國馬克曾擔當過資金避難所的角色，這是因為兩國曾擁龐大貿易盈餘。現在，有能力擔當此角色，就似乎只有人民幣。 經過中央推出多項穩經濟措施，如買車補貼，以及各地房地產寬鬆政策等，內 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 長綫下跌目標1算 今日 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 你可能感興趣 歐元 長綫下跌目標1算 今日 01:00 歐元 長綫下跌目標1算 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 01:00 英鎊 忌跌穿1.2美元 日圓 有機邁向140 今日 01:00 日圓 有機邁向140 最新專欄文章 加元 短綫看好 今日 加元 短綫看好 紐元 支持位下調至60美仙 今日 紐元 支持位下調至60美仙 澳元 受惠內地經濟改善 今日 澳元 受惠內地經濟改善 日圓 有機邁向140 今日 日圓 有機邁向140 英鎊 忌跌穿1.2美元 今日 英鎊 忌跌穿1.2美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 人民幣