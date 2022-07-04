中港股跑贏 難力保不失 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 港股上周初熱炒回歸25周年中央有望送大禮，以及中國內地縮短入境隔離日數，經濟復甦動力有望加快。惟騰訊（00700）南非大股東公布無上限減持以回購自身股份計劃，市場氣氛即時轉淡。 恒指上周三期結日急回逾 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 2022/07/01 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 透視中港美 - 七一盛宴 提前散席？ 2022/06/30 七一盛宴 提前散席？ 透視中港美 - 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 2022/06/29 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 透視中港美 - 炒中央送大禮 港交所莫忘形 2022/06/28 炒中央送大禮 港交所莫忘形 透視中港美 - 壞消息當好消息 2022/06/27 壞消息當好消息 美國聯儲局 歐洲央行 國債 通脹 加息 恒生指數 美滙指數 美滙 騰訊控股（00700） 吉利汽車（00175）