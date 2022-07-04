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中港股跑贏 難力保不失

名家專區 2022/07/04

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港股上周初熱炒回歸25周年中央有望送大禮，以及中國內地縮短入境隔離日數，經濟復甦動力有望加快。惟騰訊（00700）南非大股東公布無上限減持以回購自身股份計劃，市場氣氛即時轉淡。

恒指上周三期結日急回逾

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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