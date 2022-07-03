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50年超長期按揭 你敢不敢借？

國際 22:59 2022/07/03

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英國過去一年樓市熾熱，刺激樓價升逾1成，令英國人「上車」的難度進一步增加，甚至成為英國經濟的長遠隱憂。與香港一樣，英國人特別是年輕一代，未能置業的最大原因是住屋供不應求，導致薪金增速追不上樓價升幅。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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