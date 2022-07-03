50年超長期按揭 你敢不敢借？ 國際 22:59 2022/07/03 分享： 分享： 英國過去一年樓市熾熱，刺激樓價升逾1成，令英國人「上車」的難度進一步增加，甚至成為英國經濟的長遠隱憂。與香港一樣，英國人特別是年輕一代，未能置業的最大原因是住屋供不應求，導致薪金增速追不上樓價升幅。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 俄違約短綫無影響 債權人最慘 2022/06/27 俄違約短綫無影響 債權人最慘 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 你可能感興趣 同是北約東擴 普京卻不還手？ 14:41 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 19:11 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 22:18 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 最新專欄文章 國金札記 - 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/01 同是北約東擴 普京卻不還手？ 國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 2022/06/29 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 2022/06/28 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 海外物業 物業按揭 按揭貸款 樓價 約翰遜 英國