商湯騰訊後 阿里大戶亦「搬貨」異動 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 繼股王騰訊（00700）、AI股商湯（00020）大戶們各自將百億大貨搬倉伺機沽貨後，電商巨頭阿里巴巴（09988）神秘大戶接力將920億大貨移往香港。 列「預定摘牌名單」 阿里恐難避 值得留意是，阿里巴 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 3類基金成資金樂土 半年吸2.8萬億 2022/07/02 3類基金成資金樂土 半年吸2.8萬億 交易講場 - 港股半年結點評 2022/07/01 港股半年結點評 交易講場 - 港股高位整固 新能源車股伺機買 2022/06/30 港股高位整固 新能源車股伺機買 交易講場 - 內地改防疫政策 利好港股 2022/06/29 內地改防疫政策 利好港股 交易講場 - 騰訊走勢 受制大股東沽貨 2022/06/28 騰訊走勢 受制大股東沽貨 港股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 商湯－W（00020） 中國 香港 美國 成交 美股 第二上市