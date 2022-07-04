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商湯騰訊後 阿里大戶亦「搬貨」異動

名家專區 2022/07/04

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繼股王騰訊（00700）、AI股商湯（00020）大戶們各自將百億大貨搬倉伺機沽貨後，電商巨頭阿里巴巴（09988）神秘大戶接力將920億大貨移往香港。

列「預定摘牌名單」 阿里恐難避

值得留意是，阿里巴

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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