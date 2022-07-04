50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 英國過去一年樓市熾熱，刺激樓價升逾1成，令英國人「上車」的難度進一步增加，甚至成為英國經濟的長遠隱憂。與香港一樣，英國人特別是年輕一代，未能置業的最大原因是住屋供不應求，導致薪金增速追不上樓價升幅。 目 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 國金札記 - 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/01 同是北約東擴 普京卻不還手？ 國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 2022/06/29 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 2022/06/28 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 樓價 英國 經濟 香港 日本 英鎊 約翰遜 退休