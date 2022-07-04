李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 盡快通「國際關」 有信心房屋提速提量 名家專區 2022/07/04 分享： 分享： 「重視團隊精神。」這是特首李家超不時掛在口邊的說話。李家超及其司局長新班子宣誓後兩天，昨日（3日）即召開首次高層會議，商討日後施政大方向；他昨日也在訪問中，披露了多項重要政策的優次。 重團隊精神 做好內 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 2022/07/02 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 2022/07/01 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 有政戲 - 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 2022/06/30 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 有政戲 - 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 2022/06/29 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 有政戲 - 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 2022/06/28 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 李家超 傅流螢 疫情 香港 習近平 政治 財政司