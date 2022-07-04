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李家超首開高層「集思會」 揭施政優次

盡快通「國際關」 有信心房屋提速提量

名家專區 2022/07/04

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「重視團隊精神。」這是特首李家超不時掛在口邊的說話。李家超及其司局長新班子宣誓後兩天，昨日（3日）即召開首次高層會議，商討日後施政大方向；他昨日也在訪問中，披露了多項重要政策的優次。

重團隊精神 做好內

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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