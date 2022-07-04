【增長收息兼顧】大摩十大至愛港股（第三版）

大摩每月都會發布焦點股名單，每次稍有調整，但一般變動不大。七月的焦點股名單如期奉上，沒有調整，但有評論以及盈測。不計2022年度，2023年度增幅超過20%，包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、中海油田 （02883） 。

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高息股包括香港電訊 （06823） 今明兩年（2022-2023）分別預測每股派息0.73港元、0.76港元，折合6.9%、7.2%；領展 （00823） 今明兩年（3月年結）分別預測每股派息3.2港元、3.34港元，折合5%、5.2%；中國石油 （00857） 分別預測每股派息0.433元人民幣、0.375元人民幣，折合13.7%、11.2%。

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騰訊 （00700） ：

大摩指出，騰訊主要股東Naspers與子公司Prosus通過有序減持騰訊日均交易量一小部分股份，為其長期股票回購計劃提供資金，預期Prosus此次減持，是為了收窄每股資產淨值折讓的行動，而並非對騰訊業務營運感到擔憂。

Prosus亦在聲明中表示對騰訊的長期前景充滿信心。不過大摩表示，雖然每日減持量相對較少，但由於拋售壓力存在，預期騰訊短期負面影響將揮之不去。大摩予騰訊目標價450元，評級「增持」。

此外，中金維持騰訊「中性」評級，基於SOTP估值（Sum Of The Parts valuation， 分類加總估值法）方法，目標價428港元，有27%的上行空間。

美團 （03690） ：

大摩認為，近日報導稱京東 （09618） 正在考慮擴展外賣服務，這引發了部分投資者對本機服務競爭格局的擔憂。該行考慮到外賣業務的高准入門檻以及美團 （03690） 在外賣／本機服務領域的強大競爭優勢，京東的入局對美團影響有限。此外從以往經驗來看，京東在新業務投資方面更注重投資回報率，而外賣業務的建立初期需要投入較多資金甚至較高虧損，以擴大商家/用戶群並為騎手提供足夠的激勵。

由於重新開放的短期催化劑，以及被低估的店內和新業務的長期潛力，該行繼續看好美團，並指其仍為該行的中國互聯網首選股。該行維持240港元目標價與「增持」評級。

友邦保險 （01299） ：

大摩維持友邦保險「增持」評級，目標價124港元。首季新業務價值同比下降18%，表現符合預期，主要由於中國業務高基數及期內疫情對東協市場的不同程度影響。管理層強調相關影響屬暫時性，指出部分疫情緩解後，銷售活動已出現反彈。期內總加權保費收入增長5%，按新業務保費現值計利潤率維持穩定為10%。

大摩表示，中國內地仍然是公司的最大市場，期內中國VNB因去年一次性推廣而下跌30%至40%，符合市場預期。中國香港業務首季表現令人驚喜，雖然面對疫情衝擊，仍然能取得同比增長，成為亮點。

大摩預料，中國股市熊市已近尾聲，建議加倉逐步受惠生活復常和基建活動增加的中國資產，包括海螺水泥 （00914） 、中海油田服務、香港電訊 （06823） 。

香港電訊 （06823） ：

大摩維持香港電訊「增持」評級，重申其為首選，認為今年預測股息收益率吸引，約為7%。

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