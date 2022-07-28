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【名家增減持】（一文看清不斷更新）

財金猛人追蹤 10:53 2022/07/28

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本欄追蹤投資界名人、上市企業高管增減持公司情況，欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

康聖環球 （09960） 獲主席黃士昂於6月28日在場內以每股均2.192價港元增持6.55萬股，涉資約14.36萬元增持後，黃士昂最新持股數目為146,092,868股，持股比例由14.69%上升至14.70%。7月4日11：00報2.23元，升2.8%。

披露易資料顯示，黃士昂自今年5月共計有20日作出增持報告，合共涉及70.8萬股，持股比重由此前14.63%增加0.07個百分點，期間公司股價升約1成。

    點擊圖片放大
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6月名家增減持情況詳見：【名家增減持】董清世再度增持 信義玻璃逆市升4% （一文看清不斷更新）

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 名家增減持

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