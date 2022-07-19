【追蹤女股神】Cathie Wood繼續以增持為主調 再掃過百萬股Ginkgo（一文盡覽ARK最新買賣清單）

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納指於7月1日升0.9%。Cathie Wood採取觀望策略，全日繼續增持一家公司，就是Ginkgo Bioworks（美：DNA）。ARKG買入45.5萬股Ginkgo，過去三個交易日合計增持約354萬股Ginkgo。

ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

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6月30日 全日只增持Ginkgo Bioworks

Cathie Wood 對市況保持觀望，6月30日全日只增持一家公司。ARKG增持了154萬股，Ginkgo Bioworks（美：DNA）。

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