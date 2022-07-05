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【半新股反彈】商湯快狗刧後反彈 IPO氣氛未改善港交所續尋底（第二版）

財金 11:12 2022/07/05

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港股IPO市場好不容易迎來一點起色，10隻IPO趕在6月底前公開招股，連同5隻新股公開招股已截止等候公布分派結果及排隊上市，港股IPO市場一時間好不熱鬧。唯IPO尾班車碰上半新股商湯 （00020） 股價腰斬後仍未企瀉，加上另一焦點新股快狗打車 （02246） 掛牌後股價5連跌累挫近五成，兩股今早同步反彈，惟IPO市場氣氛料難一下子扭轉，港交所 （00388） 股價今早續逆市偏軟。

未來數日港交所能否扭轉弱勢，關鍵還看現正招股的10隻IPO反應如何，以及已完成IPO輪侯派彩及上市的5隻新股股價表現，尤其會否有新股因應市場反應欠佳打退堂股延後上市。在IPO市場確認續見改善迹象前，港交所股價恐再有進一步尋底壓力。

過去兩日市場焦點都在放商湯禁售期甫屆滿，股價即在大成交配合下連日急瀉。另一隻半焦點半新股快狗打車 （02246） ，6月24日上市以來今早連跌第6個交易日，以今早低位11元計，亦較招股價21.5元累挫近5成。快狗打車上演了「水瓜打狗」戯碼。

大型焦點新股上市後股價「深潛」，以至禁售期屆滿後機構股東爭相套現，顯然並非單一事件。不單普羅散戶股民損手者眾，機構大戶中伏虧損的亦大不缺人，IPO市場要進一步改善相信困難重重。

筆者統計今年上半年已上市新股，集資額逾5億元的14隻新股中，只有滙通達網絡 （09878） 及雲康集團 （02325） 2隻現價較招股價上升，獲利機會率只有約1成半；12隻帳面虧損的新股中，快狗打車與金金茂服務 （00816） 同錄逾4成跌幅。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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