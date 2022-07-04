【港股下半年展望】招證料恒指迎上漲解構5個因 薦5大類行業

第三季開鑼，港股經歷俄烏戰爭、通脹高企及新冠疫情等風險與挑戰，伴隨疫情漸消退，下半年恒指有望企穩迎來上漲趨勢。有券商預計恒指有望將在21000至25000點區間運行，並看好5大類行業。

招商證券國際指出，恒指目前估值為11.2倍前瞻市盈率，接近過去3年歷史中值水平，分別累計跌4.2%，惟有望港股2022年下半年迎來上漲行情。

股市看法邏輯：

對應10.5至12.5倍前瞻市盈率，恒指有望將在21000至25000點區間。

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下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】

港股下半年走上之5大原因（詳見下圖）：

（1）恒指目前估值不高；

（2）為鼓勵消費和降低失業率；

（3）中國的通脹壓力低於主要發達經濟體；

（4）刺激消費的政策出台；

（5）對房地產和基建設投資的支持性政策。

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至於行業方面，該行看好以下5大類行業……

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（第二版更新於16：16分）

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