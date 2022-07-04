【港股下半年展望】招證料港股下半年迎上漲 解構5個因

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【增長收息兼顧】大摩十大至愛港股（第二版）
第三季開鑼，港股經歷俄烏戰爭、通脹高企及新冠疫情等風險與挑戰，伴隨疫情漸消退，下半年恒指有望企穩迎來上漲趨勢。有券商預計恒指有望將在21000至25000點區間運行，並看好5大類行業。
招商證券國際指出，恒指目前估值為11.2倍前瞻市盈率，接近過去3年歷史中值水平，分別累計跌4.2%，惟有望港股2022年下半年迎來上漲行情。
股市看法邏輯：
對應10.5至12.5倍前瞻市盈率，恒指有望將在21000至25000點區間。
下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】
港股下半年走上之5大原因……
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 券商有路捉