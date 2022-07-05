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【末日博士】魯賓尼警告大市要跌5成 任何反彈只是「死貓彈」？（第三版）

財金猛人追蹤 11:30 2022/07/05

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有「末日博士」之稱、曾成功預測2008年爆發金融海嘯的紐約大學經濟學系教授魯賓尼（Nouriel Roubini）新近撰文警告，美國股市正走向嚴重衰退，股市將會大跌一半，盡管過去兩周股市反彈，但他直言，大跌市下任何升市都只是「死貓彈」。

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魯賓尼於其在國際評論網站《Project Syndicate》的專欄中表示， 美國當前已有充足理由擔心要即將到來的衰退，因為美國經濟正呈現出上世紀70年代滯脹危機和2008年衰退的特徵。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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