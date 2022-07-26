【陸叔談大市】陳永陸：內房項目「爛尾」拖延A股及港股（不斷更新）

一文看清資深股評人陳永陸點評大市：

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7月26日

市場對美股焦點暫時有所轉向，由通脹轉向了企業盈利，由於暫時整體企業盈利勝市場預期，上周美股反而全面向好，一扭過去時間憂慮加息的頹風。相反，港股整體成交淡靜，主要是觀望美國聯儲局議息後的聲明，未來加息的幅度及步伐如何。當然，拖累港股走弱的主要焦點，是……【下一頁】

7月20日

資深股評人陳永陸於電台節目中，分析企業盈警或盈喜預告的啟示，他表示：

「如看企業盈警或盈喜，不妨諗清楚第一季業績強勁，第二季度持平，而家看盈喜或盈警，甚少看同比（編按：按季）增長，只供上半年數據。」

他解釋，上半年很大分野是全球大部分經濟未受到俄烏局勢影響太大，另外加息步伐不太快，所以第二季業績很重要，

「當發現第二季度業績較第一季跌得快，這反映趨勢第一季很快插下去。美國經濟數據和中國零售數據可看到，如第二季度業績較第一季差，其實盈喜是冇咩作用，只看到未來趨勢差。但如果盈警於第一季業績差，第二季度較好，就會發覺盈警不算太差。」

7月16日

美國通脹一直是市場焦點，最新六月份數據意外升為9.1%，遠高於預期8.8%；核心通脹率為5.9%，較預5.7%高出2個百份點。之前已跟大家分析過，美國聯儲局加息是壓不下目前的通脹，所以目前財金官員作的預測根本沒有太大的參考，市場只是利用此預期來炒作而已……欲看全文，請繼續留意本文更新。

7月11日

正因美國通脹居高不下，市場焦點落在美國會放寬針對中國的關稅。平心而論，我認為拜登政府在關稅上全面「鬆手」的機會不大，原因是美國在政治上要遏止中國的意識形勢不會改變。目前美國對中國的關稅幾近全方位大包圍，當中包括……請點擊，盡覽全文【下一頁】

7月9日

資深股評人陳永陸於電台節目中指出，阿里巴巴 （09988） 充分反映負面因素：

「最近有傳螞蟻復牌上市，阿里也沒有跌翻落嚟，大家相信是時間方面問題，一定會搞得掂。在平台方面，阿里第一季度業績差，但充份反映，第二季開始有改善。另一邊箱，（政府）谷跟零售經濟，平台經濟不可缺少。就我看來，阿里股價已上120元以上，有機會再試試，3月份反彈高位130元水位，等埋業績公布後期望有突破。」

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7月4日

踏入下半年，我認為情況仍未穩定下來，不過我仍相信相對墜後的港股，仍有機會下半年追落後，只是未必像過去大牛市般一條氣的抽上去，當中仍要經歷反覆波動的局面。值得留意的是……請點擊，盡覽全文【下一頁】

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】

6月27日

美國加息對市場已沒有太大新意，由於未來時間美息仍在預期趨升的走勢之上，問題是幅度及速度有多大及多快而已，因此近日港股走勢可別於美股，主因是市場焦點轉移至內地經濟的復甦點上……請點擊，盡覽全文【下一頁】

6月20日

美息大由幅上調，令港元對美元的息差再拉闊，市場憧憬資金外流，但走資並非今天的事，而近日港股的成交量上升，反映有熱錢流入炒作，而一如我之前所言，今次港股炒七一回歸中央送體的概念仍然存在，因此港股表現不太受美股大跌所影響……請點擊，盡覽全文【下一頁】

6月13日

美國加息壓力仍未減退，兩年及十年債息仍持續高企，理論上對新經濟股估值仍帶來壓力。但觀乎近日走勢，市場已消化加息負面消息對新經濟股的影響……請點擊，盡覽全文【下一頁】

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