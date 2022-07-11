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【陸叔談大市】陳永陸：拜登在關稅問題上 全面「鬆手」機會不大（不斷更新）

財金猛人追蹤 12:17 2022/07/11

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一文看清資深股評人陳永陸點評大市：

    點擊圖片放大
    +2

7月11日

正因美國通脹居高不下，市場焦點落在美國會放寬針對中國的關稅。平心而論，我認為拜登政府在關稅上全面「鬆手」的機會不大，原因是美國在政治上要遏止中國的意識形勢不會改變。目前美國對中國的關稅幾近全方位大包圍，當中包括……請點擊，盡覽全文【下一頁

7月9日

資深股評人陳永陸於電台節目中指出，阿里巴巴 （09988） 充分反映負面因素：「最近有傳螞蟻復牌上市，阿里也沒有跌翻落嚟，大家相信是時間方面問題，一定會搞得掂。

在平台方面，阿里第一季度業績差，但充份反映，第二季開始有改善。另一邊箱，（政府）谷跟零售經濟，平台經濟不可缺少。就我看來，阿里股價已上120元以上，有機會再試試，3月份反彈高位130元水位，等埋業績公布後期望有突破。」

7月4日

踏入下半年，我認為情況仍未穩定下來，不過我仍相信相對墜後的港股，仍有機會下半年追落後，只是未必像過去大牛市般一條氣的抽上去，當中仍要經歷反覆波動的局面。值得留意的是……請點擊，盡覽全文【下一頁

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁

6月27日

美國加息對市場已沒有太大新意，由於未來時間美息仍在預期趨升的走勢之上，問題是幅度及速度有多大及多快而已，因此近日港股走勢可別於美股，主因是市場焦點轉移至內地經濟的復甦點上……請點擊，盡覽全文【下一頁

6月20日

美息大由幅上調，令港元對美元的息差再拉闊，市場憧憬資金外流，但走資並非今天的事，而近日港股的成交量上升，反映有熱錢流入炒作，而一如我之前所言，今次港股炒七一回歸中央送體的概念仍然存在，因此港股表現不太受美股大跌所影響……請點擊，盡覽全文【下一頁

6月13日

美國加息壓力仍未減退，兩年及十年債息仍持續高企，理論上對新經濟股估值仍帶來壓力。但觀乎近日走勢，市場已消化加息負面消息對新經濟股的影響……請點擊，盡覽全文【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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