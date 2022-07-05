【美股下半年前瞻】經濟衰退續困擾 宜沉着氣應戰

2022年現在只過了一半，相信不少投資者對於動蕩不堪的大市已經心很累。在面對通脹升溫不止、環球經濟陷入衰退及企業盈利備受壓力下，美股下半年的表現很大機會曲折離奇。

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下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】

筆者並非唱淡後市，但通脹這個計時炸彈的確不容忽視，亦是考驗散戶耐性的時候。

美股上半年最後一個交易日無力回天，以跌市埋單。標普500指數在6個月內累跌逾20%，墜入熊市，並創下1970年以來最差的上半年表現。道指上半年的跌幅累計為15.3%，亦是1962年以來最為慘情。盡管美股上周五在下半年首個交易天表現良好，但市場仍然充滿重大不確定性。

微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、谷歌（美：GOOG）等多隻重量級公司的年內跌幅與大盤持平，甚至超越大盤，原因是美國聯儲局為抗擊通脹而大幅加息，此重創了前幾年領升股市的科技股和成長型公司。

德意志銀行6月份對全球投資者進行的一項調查發現，目前有9成的投資者預計美國經濟將在2023年底前陷入衰退，高於上個月的7成8。通脹持續高企的趨勢，有可能進一步推高對儲局強硬政策立場的預期，同時有機會推高債券收益率，進而對科技股和成長型股票構成又一次打擊。

基於市場對美國經濟陷入衰退的擔憂，促使一些基金經理重新投資於大型科技股及成長型股，希望它們能更好地度過這個經濟風暴。

一些投資者亦認為，若儲局的強硬政策立場將經濟拖入衰退，成長型企業的表現可能會超過市場其他企業。筆者認為，此時有基金願意「伸出援手」實屬一大喜事，為企業龍頭及大市打下一支強心針。

事實上，科技股的龍頭公司現時估值非常吸引，尤其業務具明顯優勢、現金流穩健的公司，可以考慮趁低吸納，作中長綫部署。不過，沒有盈利能力的概念性公司將在市場上繼續受到挑戰，因為此時每隻股票都需要真正的基本面來支撐，才能有較佳的抗跌能力。

踏入7月財報月，美股投資者的一大焦點將放在企業第二季度財報數據。在環球經濟環境不明朗下，大家不要憧憬企業財報，會帶動大市在一時三刻反彈。一如以往，筆者預計整體市況不會有重大改變，亦是考驗投資者的時候，胡亂入市實屬不智。

若將目光放遠，筆者一直看好的聯合健康集團（美：UNH）、北美最大的廢棄物處理公司Waste Management（美：WM），以及軍工股洛歇馬丁Lockheed Martin（美：LMT）均屬於抗跌力較高的股票。

在科技股層面，散戶則可考慮擁有強勁現金流、收入來源穩定的蘋果及微軟，作為組合中較長綫的投資選擇。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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