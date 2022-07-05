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IPO水瓜打狗 港交所再抖抖

名家專區 2022/07/05

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繼中港證監會上周拍板ETF通昨日正式開通後，中國人民銀行與金管局昨宣布開展中港利率互換市場互聯互通合作（簡稱「互換通」）。中港市場互聯互通一再擴大，暫未為港交所（00388）帶來任何支持，昨股價再顯著

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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