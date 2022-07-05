IPO水瓜打狗 港交所再抖抖 名家專區 2022/07/05 分享： 分享： 繼中港證監會上周拍板ETF通昨日正式開通後，中國人民銀行與金管局昨宣布開展中港利率互換市場互聯互通合作（簡稱「互換通」）。中港市場互聯互通一再擴大，暫未為港交所（00388）帶來任何支持，昨股價再顯著 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中港股跑贏 難力保不失 2022/07/04 中港股跑贏 難力保不失 透視中港美 - 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 2022/07/01 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 透視中港美 - 七一盛宴 提前散席？ 2022/06/30 七一盛宴 提前散席？ 透視中港美 - 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 2022/06/29 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 透視中港美 - 炒中央送大禮 港交所莫忘形 2022/06/28 炒中央送大禮 港交所莫忘形 中國 港股 成交 A股 IPO 阿里巴巴 證監會 互聯互通 快狗打車（02246） 金融壹賬通（06638）