潤醫併購醫院 盈利穩定增長 名家專區 2022/07/05 分享： 分享： 國企指數下半年首個交易日先跌後彈，但數據顯示7月升多跌少，國指可反覆上試8400點即牛熊分界綫所在。至於華潤醫療（01515）昨日逆市上升，隨着併購醫院，未來盈利可以穩定增長，估值在醫院板塊有上升空間 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【期待三連升】港股無懼開局差 五不窮六不絕七月升（第四版） 2022/07/04 【期待三連升】港股無懼開局差 五不窮六不絕七月升（第四版） 中字股實力談 - 國企浴火後 下半年重生 2022/07/02 國企浴火後 下半年重生 中字股實力談 - 潤啤不算貴PE低同業 2022/07/01 潤啤不算貴PE低同業 中字股實力談 - 【回歸下的贏家】25年風雨無懼 萬般皆「盈利」（第三版） 2022/06/30 【回歸下的贏家】25年風雨無懼 萬般皆「盈利」（第三版） 中字股實力談 - 消費拉動增長 復星估值吸引 2022/06/30 消費拉動增長 復星估值吸引 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 指數 服務 人民幣 北京 大灣區