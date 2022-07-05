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潤醫併購醫院 盈利穩定增長

名家專區 2022/07/05

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國企指數下半年首個交易日先跌後彈，但數據顯示7月升多跌少，國指可反覆上試8400點即牛熊分界綫所在。至於華潤醫療（01515）昨日逆市上升，隨着併購醫院，未來盈利可以穩定增長，估值在醫院板塊有上升空間

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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