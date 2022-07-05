疫後油電換車潮 中國「強鏈」大戰略迎機遇 中國 08:00 2022/07/05 分享： 分享： 2022下半年伴隨著防疫政策的逐步拆除開啓，經濟重點也從「穩大盤」向「拼反彈」轉移。在海外通脹高企和疫後補貼政策的雙重作用下，內地新能源汽車消費市場率先迎來復蘇，在疫後出現一輪油改電的「換車潮」。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？ 2021/07/05 拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？ 美國電動車產量進一步落後中國 拜登曾不掩焦急 2021/06/30 美國電動車產量進一步落後中國 拜登曾不掩焦急 【中美科技戰】中國調控錳供應 華爾街日報：全球電動車企不安 2021/05/24 【中美科技戰】中國調控錳供應 華爾街日報：全球電動車企不安 蔚來一電動車從上海總部3樓飛落街 2試車員身亡（有片） 2022/06/23 蔚來一電動車從上海總部3樓飛落街 2試車員身亡（有片） 你可能感興趣 拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？ 12:41 2021/07/05 拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？ 美國電動車產量進一步落後中國 拜登曾不掩焦急 13:37 2021/06/30 美國電動車產量進一步落後中國 拜登曾不掩焦急 【中美科技戰】中國調控錳供應 華爾街日報：全球電動車企不安 12:03 2021/05/24 【中美科技戰】中國調控錳供應 華爾街日報：全球電動車企不安 地緣政治 汽車 新能源汽車銷量 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中美貿易戰 新能源 經濟 貿易戰 上海 新經濟