疫後油電換車潮 中國「強鏈」大戰略迎機遇

2022下半年伴隨著防疫政策的逐步拆除開啓，經濟重點也從「穩大盤」向「拼反彈」轉移。在海外通脹高企和疫後補貼政策的雙重作用下，內地新能源汽車消費市場率先迎來復蘇，在疫後出現一輪油改電的「換車潮」。

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