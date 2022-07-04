英催谷生育率 不生仔稅熱議 國際 22:25 2022/07/04 分享： 分享： 生育率低下，是所有發達經濟體共同面對的難題，幾乎所有收入較高國家的年輕人，都有不願生育的現象，英國人口學專家近期提出「不生仔稅」的倡議，向未生育子女的成年國民額外徵稅，旋即成為英國社會熱話。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 俄違約短綫無影響 債權人最慘 2022/06/27 俄違約短綫無影響 債權人最慘 你可能感興趣 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 22:59 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 同是北約東擴 普京卻不還手？ 14:41 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 09:05 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 最新專欄文章 國金札記 - 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 今日 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 國金札記 - 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/01 同是北約東擴 普京卻不還手？ 國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 2022/06/29 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 生育 經濟 約翰遜 稅務 英國 人口