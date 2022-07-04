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英催谷生育率 不生仔稅熱議

國際 22:25 2022/07/04

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生育率低下，是所有發達經濟體共同面對的難題，幾乎所有收入較高國家的年輕人，都有不願生育的現象，英國人口學專家近期提出「不生仔稅」的倡議，向未生育子女的成年國民額外徵稅，旋即成為英國社會熱話。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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