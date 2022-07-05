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息魔殺到  二手樓市觀望更濃

名家專區 11:00 2022/07/05

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剛過去的」七．一」長假期因颱風襲港，不單止多個大型活動被迫暫停，連帶二手樓市亦被「吹散」，期間10大屋苑僅得3宗成交，若單計周末兩日，更只得1宗，是近39個星期最淡靜的周末。

...

欄名 : 樓市分析

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