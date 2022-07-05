息魔殺到 二手樓市觀望更濃 名家專區 11:00 2022/07/05 分享： 分享： 剛過去的」七．一」長假期因颱風襲港，不單止多個大型活動被迫暫停，連帶二手樓市亦被「吹散」，期間10大屋苑僅得3宗成交，若單計周末兩日，更只得1宗，是近39個星期最淡靜的周末。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 你可能感興趣 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 09:00 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 19:13 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 最新專欄文章 專家樓論 - 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 專家樓論 - 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 2022/06/22 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 專家樓論 - 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 「龍城」重建計劃暗湧處處 2022/06/13 「龍城」重建計劃暗湧處處 一手市場 按揭貸款 拆息 加息 美國聯儲局 發展商 颱風