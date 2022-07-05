道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 名家專區 2022/07/05 分享： 分享： 由於創紀錄的高通脹加劇對全球經濟和企業盈利增長放緩的憂慮，房地產投資信託基金（REIT）、自然資源股票、基礎設施股票、通脹債券、大宗商品和黃金等通脹敏感資產可能在短期內受益，並且有潛力在長期內創建一個 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 徐志傑 道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 2022/07/01 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 2022/06/30 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 2022/06/29 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 2022/06/28 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 2022/06/25 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 經濟 美股 指數 金融 通脹 股票 基金 商品 石油 黃金