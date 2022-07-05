道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢

由於創紀錄的高通脹加劇對全球經濟和企業盈利增長放緩的憂慮，房地產投資信託基金（REIT）、自然資源股票、基礎設施股票、通脹債券、大宗商品和黃金等通脹敏感資產可能在短期內受益，並且有潛力在長期內創建一個

...