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醫療電力股重拾動力

名家專區 2022/07/05

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港股周一表現震盪回穩，特別是A股上升給予港股支持，恒指收市微跌29點，收報21830點。成交只有1,314億元，較上周略低。

醫藥及醫療設備股表現明顯走強，電力股同樣造好，而且於中港股市，都錄得不錯升幅

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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