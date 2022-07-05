港股周一表現震盪回穩，特別是A股上升給予港股支持，恒指收市微跌29點，收報21830點。成交只有1,314億元，較上周略低。

醫藥及醫療設備股表現明顯走強，電力股同樣造好，而且於中港股市，都錄得不錯升幅

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