醫療電力股重拾動力 名家專區 2022/07/05 分享： 分享： 港股周一表現震盪回穩，特別是A股上升給予港股支持，恒指收市微跌29點，收報21830點。成交只有1,314億元，較上周略低。 醫藥及醫療設備股表現明顯走強，電力股同樣造好，而且於中港股市，都錄得不錯升幅 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 商湯騰訊後 阿里大戶亦「搬貨」異動 2022/07/04 商湯騰訊後 阿里大戶亦「搬貨」異動 交易講場 - 3類基金成資金樂土 半年吸2.8萬億 2022/07/02 3類基金成資金樂土 半年吸2.8萬億 交易講場 - 港股半年結點評 2022/07/01 港股半年結點評 交易講場 - 港股高位整固 新能源車股伺機買 2022/06/30 港股高位整固 新能源車股伺機買 交易講場 - 內地改防疫政策 利好港股 2022/06/29 內地改防疫政策 利好港股 股票 港股 A股 信達生物（01801） 藥明生物（02269） 愛康醫療（01789） 微創醫療（00853） 微創腦科學（02172） 微創機器人（02252） 小鵬汽車－W（09868）