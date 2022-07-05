特首李家超今天召開首次行政會議，料可向18萬名公務員釋出加薪的好消息。但高級公務員的薪酬趨勢淨指標高達7.26%，近10年都無見過，社會上對此有爭議，相信難以加足。

按過去慣例，行會一般在6月初拍板公務

...