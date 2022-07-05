新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 惟社會爭議大 高級恐難跟足7.26% 名家專區 2022/07/05 分享： 分享： 特首李家超今天召開首次行政會議，料可向18萬名公務員釋出加薪的好消息。但高級公務員的薪酬趨勢淨指標高達7.26%，近10年都無見過，社會上對此有爭議，相信難以加足。 按過去慣例，行會一般在6月初拍板公務 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超選舉開支913萬 獲1126萬捐贈 今日 李家超選舉開支913萬 獲1126萬捐贈 你可能感興趣 李家超選舉開支913萬 獲1126萬捐贈 今日 01:00 李家超選舉開支913萬 獲1126萬捐贈 最新專欄文章 有政戲 - 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 2022/07/04 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 2022/07/02 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 2022/07/01 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 有政戲 - 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 2022/06/30 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 有政戲 - 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 2022/06/29 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 傅流螢 李家超 行政會議 香港 施政報告 薪酬待遇 葉劉淑儀 政治 發展局