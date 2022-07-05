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新行會今首開會 公僕加薪有好消息？

惟社會爭議大 高級恐難跟足7.26%

名家專區 2022/07/05

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特首李家超今天召開首次行政會議，料可向18萬名公務員釋出加薪的好消息。但高級公務員的薪酬趨勢淨指標高達7.26%，近10年都無見過，社會上對此有爭議，相信難以加足。

按過去慣例，行會一般在6月初拍板公務

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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