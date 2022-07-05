【曙光展現】倘美撤減對華關稅 有利中國經濟增長提升

近期，市場憧憬美國對中國的關稅有望撤減，大行法巴分析倘美國撤減對華關稅對中國潛在的影響，包括對中國出口、經濟及股市的影響。

近日美國官員的言論有就對華關稅鬆綁的意味。美國財長耶倫（Janet Yellen）6月初曾表示，美國政府正積極考慮取消針對中國貨加徵的部分關稅。而美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）亦表示，總統拜登（Joe Biden）為應對高通脹，已要求團隊研究取消部分前特朗普政府時期對中國加徵的關稅。

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就關稅對中國出口的影響，法巴分析指，關稅令中國對美出口結構發生變化。2021年中國對美出口按年增長27.5%，而2022年首4個月按年增長14.7%。雖然表面上關稅並未阻礙美國對中國產品的需求，關稅前數據表明，如果沒有這些數據，中國對美國的出口會更高。

關稅亦削弱了中國出口商的競爭力，在2018年年中美中貿易緊張局勢爆發之前，中國在美國進口中的市場份額在2017年為21.6%，然後在2021年下降至17.9%。在清單4A上進口產品的市場份額從2017年的26.4%下降到2021年的18.5%。

法巴指出，在美國政府最近發表關於降低中國進口關稅的言論之後，考慮了兩種潛在情景對中國經濟的影響。該行估計，如美方取消對約1,000億美元中國消費品的關稅可能會增加中國對美國的出口190億美元，或總出口增長0.6個百分點，並會為中國年GDP增長提升約0.1個百分點。

另一個可能，只果美國取消清單3和清單4A中約2,440億美元的「非戰略性」進口關稅，將使可令中國的出口增加480億美元，並轉化為出口增長1.4個百分點。亦將刺激中國GDP增加約0.3個百分點。

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