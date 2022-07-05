【對沖基金之王】達里奧沽空有理！ 俄烏戰事輸家是歐洲

管理約1500億美元、全球最大對沖基金橋水於6月大手造淡歐股，成為歐洲股市最大沽空者。橋水創辦人、有「對沖基金之王」之稱的達里奧（Ray Dalio）新近撰文闡述對歐洲經濟看法，認為相比俄羅斯，歐洲是俄烏戰事的更大輸家。說法看似為沽空歐洲立下註腳，然而當中一些看法對今後投資形勢亦有啟示。

【對沖基金之王】橋水成歐股最大沽空者 達里奧教路如何贏通脹

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美國經濟衰退機率不停被多家機構上調，似乎漸成市場共識。經濟衰退，股市堪虞，相關趨勢分析文章請見：【末日博士】魯賓尼警告大市要跌5成 任何反彈只是「死貓彈」？（第三版）

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