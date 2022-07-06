【大行點評】摩通最看好哪2隻公用股？

摩根大通近日發表報告指，在該行所覆蓋的香港公用股當中，整體的年初至今表現跑贏恒指，針對第三季以致下半年展望，該行選出2隻股份，認為可抵禦風險。

在面對通脹、燃料價格上升和人民幣貶值等因素下，摩通認為，長江基建 （01038） 及電能 （00006） 有望跑贏，將對兩間公司的評級由「中性」提升至「增持」。

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摩通看好長江基建及電能的原因包括英國、澳洲通脹升温利好公司在當地收入水平及環球經濟重啟利好公司在基建方面的盈利水平等。

另一方面，摩通將中電 （00002） 和粵海投資 （00270） 的評級下調由「增持」下調至「中性」，指中電的盈利受制燃料價格上升、澳洲業務繼續面臨挑戰。

粵海投資則受人民幣貶值所影響，以及其物業投資業務所拖累。摩通測算，人民幣至年底將由現水平貶值約4%，而粵海投資接近60%收入來自內地，故認為這對公司的盈利影響較其他公用股大。

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此外，該行指出，長建和電能的資產負債比率低於該行所覆蓋的公用股，加上內地業務佔比只有單位數，受人民幣貶值影響最低，面對盈利波動的機率也較低，故該行的公用股首選為長建，其次為電能。

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