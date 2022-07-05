【中期前瞻】兩大行業有睇頭（不斷更新）

2022年已過一半，下半年國內外料繼續經濟周期分化、金融周期分化：歐美經濟將繼續延續下行趨勢，國內經濟則延續復蘇走勢；歐美將繼續加快收緊貨幣政策對抗高通脹，而國內通脹壓力不大，政策將繼續保持寬鬆，國內外股市、債市、商品走勢料繼續分化。讀者可留意電力相關行業，其前景受政策影響較為利好。

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】

上半年資本市場主要圍繞著俄烏衝突、美聯儲加息、疫情衝擊。全球經濟下行的風險加大，在各國共同抗擊高通脹的努力下，通脹預期有望回落，市場或將從交易滯脹提前轉向交易衰退。

國內方面：穩增長的主線邏輯並未發生變化，海外經濟體經濟下行將加大中國經濟修復的難度。2022下半年A股的機會相對大一些。共有三大原因：

1.政策微調糾偏，貨幣前鬆後穩，衰退式寬鬆再現，債市受益於利率下行，上半年機會相對確定，下半年經濟回暖或制約利率下行的空間。

2.A股經過一季度的劇烈調整，市場極端悲觀情緒已充分釋放，外部壓力逐步緩解，復工復產循序漸進，支持政策落地提速，A股有望走出獨立行情，延續持續數月的中期修復行情。

3.大宗商品短期受益於供給不足，供給受限+穩增長相關的商品仍有階段性機會。

電力設備業績增速保持上行

電力設備下游需求旺盛，預計二季度盈利增速進一步擴大。需求端看，受益於下游旺盛需求，鋰電、光伏和風電第二季裝機量維持高增速。其中，動力電池5月產量和裝車量按年增速分別為157.9%和90.3%，產銷增速回升；光伏5月新增裝機量按年增速141%，較4月增幅進一步擴大。

成本端看，鋰電上游原材料碳酸鋰，以及風電上游原材料螺紋鋼和鐵礦石價格均在二季度邊際回落，使得成本壓力有所緩解，有望帶來毛利率的改善。因此，重點關注處於高速成長階段，且盈利能力改善的電力設備，二級行業包括光伏設備、風電設備、電池、電網建設等。

電力股利好

4-5月發電量按年增速分別下滑-4.3%/-3.3%，但結構上呈現盈利改善特征。一方面，火電板塊雖然按年產量下滑，但成本端動力煤價格二季度保持穩定，以及復產復工和夏季用電旺季的來臨帶動需求恢復，盈利有望迎來改善。另一方面，今年豐水期背景下，水電產量5月當夜按年增速26.70%。因此，可以重點關注業績逐步改善的火電，以及具備業績彈性的水電板塊。

（不斷更新）

報告來源：西部證券。國貿期貨研究院

編輯：陳文政

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...