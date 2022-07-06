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【五等分的內房】摩通授捕捉升浪之選 竟然不是中海外潤地

研究報告 08:17 2022/07/06

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6月內房銷售表現明顯改善，投資者又有意慾吸納內房股捕捉正在發生或將會發生的升浪。摩根大通提到，雖然諸如中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 等國企內房今年回報明顯較佳，但對短炒的投資者而言，升浪中最能賺錢的卻是同具防守性但非國企的第二梯隊內房。

根據克而瑞數據的測算，6月主要開發商的銷售金額較5月大升51%，按年跌幅也自5月的52%大幅收窄至34%，成為今年銷售表現最佳的月份。消息料有助內房板塊出現新一輪反彈浪。

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摩根大通按照各公司的企業性質及債券價格（反映市場對企業還款能力的預期），分成「防守一隊」、「防守二隊」、「倖存者」、「瀕危」及「不良」5個類別，並統計各自於2021年7月，內房信貸危機首度爆發至今的表現。雖然以累計表現來看，「防守一隊」長揸一年的平均回報高達兩成，但若只計算期內出現3次的反彈浪升幅，「防守一隊」平均為13%，不及「防守二隊」的平均18%。

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以下是摩根大通5個內房股類別的成員名單：

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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