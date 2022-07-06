【港股策略】7月買咩好？券商推薦4大投資主綫（第二版）

國海證券發表報告，指目前港股估值仍然較低，按行業來看，估值排在前5位的分別為非必需消費品、醫療保健業、資訊科技業、必需性消費業及公共事業。該券商為7月投資策略點出4大投資主綫。

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投資主綫一：政策壓力緩和下的互聯網行業

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1. 平台經濟發展有利於促進就業，具有重要社會價值。近期由於疫情等因素，失業率有所上升，5月份16至24歲、25至59歲人員失業率分別為8.4%、5.1%。穩定平台經濟政策預期，有利於保障就業，降低失業率。

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